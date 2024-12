Seitdem der Verein am Freitag (13.12.2024) in einer Pressemitteilung erklärt hat, dass Trainer Misha Kaufmann den Verein im Sommer verlassen will, herrscht große Unruhe. Die Zukunft von Kaufmann schlägt hohe Wellen. Die Fans lieben und verehren den Schweizer, der den ThSV erst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt hat, dann aufgestiegen ist und derzeit mit einem Mittelfeldplatz in der 1. Handball-Bundesliga das Optimum aus der Mannschaft rausholt. Die Fans sehen Geschäftsführer René Witte als Sündenbock.