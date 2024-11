Ihnen in die Karten spielte auch die durchaus harte Gangart der Gäste, die allerdings von den Schiedsrichter konsequent bestraft wurde. Keine sieben Minuten waren absolviert, da kassierte der VfL bereits die zweite Zeitstrafe – am Ende waren es insgesamt acht für beide Teams. Dennoch blieb es bis Mitte der ersten Hälfte eng. Mit noch gut zehn Minuten auf der Uhr zogen die Gastgeberinnen dann das Tempo an und erarbeiteten sich einen Fünf-Tore-Vorsprung.

Und dieser Vorsprung sollte nach dem Seitenwechsel noch ausgebaut werden. Vor den 1.328 Fans in der heimischen Salza-Halle spielte sich der THC in einen wahren Rausch und ließ den Gegner nicht mehr rankommen, am Ende war es an diesem Abend ein Klassenunterschied. Beste Werferin war Johanna Reichert mit 11 Treffern. Durch den Sieg klettern die Thüringerinnen in der Tabelle auf Rang 3.