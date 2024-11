Ohne Kapitän Christian O'Sullivan, aber mit den angeschlagenen Magnus Saugstrup und Mikael Damgaard im Kader ging der SCM ins Highlightspiel gegen Barcelona. Magdeburg hatte Probleme beim Zurücklaufen, nicht immer standen die Defensivakteure am gewohnten Fleck. Barcelona ging früh mit zwei Treffern in Front, auch weil ein Kopftreffer gegen SCM-Torwart Sergey Hernandez ungeahndet blieb (3:5/9.). Die Gäste zogen zunächst auf 10:5 davon. Technische Fehler und die schnellfüßige Gästeabwehr machten den Elbestädtern das Leben schwer, doch Magdeburg kämpfte sich in die Partie und führte zur Pause mit 14:13.

Magdeburg erhöhte auf zwei Treffer, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Stattdessen drehten die Gäste die Partie wieder (17:18/38.), beide Teams bewegten sich nun auf Augenhöhe. Dabei spielten beide Seiten ihre Angriffe lange aus, Tempospiel kam nur selten zustande. Barcelona wirkte nicht mehr so beweglich in der Abwehr, der SCM agierte defensiv sehr aufmerksam. Der spanische Torwart Sergey Hernandez, an dem die Gäste Interesse zeigen sollen, war an diesem Abend kaum zu bezwingen. Magdeburg drehte die Partie und brachte den Spaniern die erste Niederlage in der Königsklasse bei.