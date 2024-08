Mit voller Kapelle konnte Elbflorenz-Coach André Haber in die Partie gehen. Die Gastgeber, die HSG Konstanz, schafften in der abgelaufenen Spielzeit den Sprung in die zweite Bundesliga, bereits zum fünften Mal. Die Dresdner waren in Allensbach dennoch Favorit. Man hatte nichts dem Zufall überlassen, war bereits am Freitag angereist. Und zunächst ließ sich die Partie auch gut an. Hinten stand die Deckung um Keeper Marinus Mallwitz sehr gut, nach zehn Minuten führte Dresden mit 4:1. Dann aber wurde Konstanz stärker, profitierte auch davon, dass die Gäste nicht mehr so konsequent verteidigten. Und so drehte sich das Spiel, Konstanz führte zwischenzeitlich sogar mit drei Toren (9:6/20.). Richtig abreißen ließ Dresden aber nicht, Ivar Stavast schaffte drei Sekunden vor der Pause den 13:14-Anschluss.