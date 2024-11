Es ist das undankbarste Los, was man im DHB-Pokal ziehen kann. Der Thüringer HC bekam es im Viertelfinale mit dem fünfmaligen Meister HB Ludwigsburg (zuvor Bietigheim) zu tun. Vielleicht machte etwas Hoffnung, dass die Unschlagbaren zuletzt in der Liga tatsächlich ein Spiel verloren. Und das Team von Herbert Müller zeigte vergangenes Wochenende gegen Oldenburg eine Klasse-Leistung. Daran knüpften die Thüringerinnen zunächst auch an, ließen sich auch dank einer sehr gut aufgelegten Torfrau Dinah Eckerle nicht abschütteln und gingen nach acht Minuten beim 5:4 sogar selbst in Führung. Es sollte aber die einzige im gesamten Spiel bleiben. Denn der Meister zog nun das Tempo an, spielte variabel und traf von allen Positionen. Der THC auf der anderen Seite leistete sich viele technische Fehler und vergab teilweise klare Chancen. SO führte der Gast nach einem 8:0-Lauf plötzlich mit 12:5. Der THC fing sich wieder etwas und ließ Ludwigsburg bis zur Pause zumindest nicht weiter davonziehen. Mit 11:17 ging es in die Kabinen.

Bildrechte: IMAGO / Eibner