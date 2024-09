Um dieses Schmuckstück, wo sonst Konzerte, Messen oder Eisshows stattfinden, gut zu füllen, muss auch die sportliche Leistung stimmen. Und damit wollen die Sächsinnen bereits am Samstag gegen die HSG Blomberg-Lippe (19 Uhr im Ticker) beginnen. Bisher konnte Zwickau in der Bundesliga keine Punkte gegen Blomberg holen. "Aber wir sind in der Vorbereitung diesmal weiter. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie Dinge umsetzen kann. Wenn wir Sonntag alle bei 100 Prozent sind, können wir Blomberg ärgern", so Rentsch, der in dieser Saison ehrgeizig den achten Platz anstrebt, der für die Playoffs reichen würde.