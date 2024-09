Der ThSV Eisenach will nach einer starken Aufstiegssaison auch im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die Bundesliga für Furore sorgen. Die zweite Saison werde die deutlich schwerere, erklärt der Sportliche Leiter, Maik Nowak. Nachvollziehbar. Während die Eisenacher im ersten Jahr noch einige Gegner vor allem in der Aßmann-Halle überraschend konnten, dürften die Teams jetzt besser eingestellt sein. Zum Auftakt kommt es für das Team von Trainer Misha Kaufmann gleich knüppeldick. Der frisch gebackene Supercup-Sieger Füchse Berlin gibt sich am Samstag (20 Uhr im Ticker) die Ehre.

Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen