Die Dresdner werden auch vor dieser Spielzeit immer wieder genannt, wenn es um die Aufstiegsfavoriten geht. Das wehrt Trainer André Haber mit Blick auf die dafür nötige Kontinuität aber ab. "Ein Spitzenteam zeichnet sich für mich dadurch aus, dass es nicht nur in einem Jahr es schafft, unter die Topmannschaften zu kommen. Daran arbeiten wir." Drei externe Neuzugänge gibt es beim HC Elbflorenz. Besonders pikant mit Blick auf den Auftaktgegner ist die Personalie Timo Löser, der noch bis zum Sommer insgesamt fünf Jahre in Dessau gespielt hatte. Mittels einer verankerten Klausel in seinem bis 2025 laufenden Vertrages entschloss sich der zweitbeste Torschütze der 2. Bundesliga zum Wechsel. Und steht nun direkt im Dresdner Dress auf der Platte in Dessau. "Ich freue mich, zurückzukehren. Es ist natürlich ein besonderes Spiel für mich", erklärte Löser auf der Homepage des HCE. Er gehe davon aus, dass es auch hitzig werden kann.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner