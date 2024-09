Dabei bot die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas dem letztjährigen Tabellen-Dritten Hamm-Westfalen lange Zeit Paroli. Obwohl die Dessauer nach einer Roten Karte für Luka Baumgart früh geschwächt wurden, steckten sie den Verlust gut weg. Die Führung wechselte in der ersten Halbzeit öfters, nach einem feinen Treffer von Carl Philipp Haake hatten die Gäste in der 21. Minute mit 9:8 wieder einmal die Nase vorn.

Torhüter Janik Patzwaldt war ein sicherer Rückhalt der Gäste, verletzte sich jedoch in der 25. Minute nach einem Zusammenprall mit ASV-Spieler Tom Jansen und musste vom Parkett geführt werden. Mit einem Eisbeutel auf dem Knie verfolgte er die Partie auf der Bank bis zum Schluss. Für ihn stand nun Philipp Ambrosius zwischen den Pfosten. Der 31-Jährige machte seine Sache auch gut, doch offenbar führte das Fehlen von Patzwaldt zu einem Knick im Spiel der Dessauer. Zur Pause lagen die Biber mit 10:13 im Rückstand.

In der zweiten Hälfte ließen sich die Dessauer zunächst nicht abschütteln und hatten in der 42. Minute mit 18:19 fast aufgeschlossen. DRHV-Coach Jungandreas nahm eine Auszeit und stachelte seine Spieler noch einmal an: "Ruhig bleiben, das Tor machen, wir haben noch Zeit."