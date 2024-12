Dennoch hatten es die Füchse sportlich auch in ihrer eigenen Hand. Einer brillanten ersten Hälfte mit 23 Toren, folgten in der zweiten nur noch acht Treffer. Zu hoch war die Fehlerquote gegen sich gesteigerte Magdeburger. "In der ersten Halbzeit haben wir noch viel einfacher unsere Tore gemacht. In der zweiten mussten wir viel mehr darum kämpfen", sagte Andersson. So fühlte sich das Remis wie eine Niederlage an. Gidsel meinte gefrustet: "Die Bilder nach dem Spielende sagten alles. Was für eine Enttäuschung für uns, aber Magdeburg war zufrieden."