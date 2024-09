Vor 1257 Zuschauern begannen die Handballer aus Dresden schwungvoll und mit wuchtigen Würfen von Doruk Pehlivan, die nach fünf Minuten eine schnelle 4:2-Führung besorgten. In einer Phase, in der die Mannschaft von der Elbe offensiv etwas den Faden verlor, nutzten die Eulen ihre Chancen gnadenlos und brachten den HC mit 8:11 in Rückstand. Coach André Haber war mit der Leistung nicht gänzlich unzufrieden und gab seinem Team im Timeout auf den Weg, einfach die eigenen Chancen zu machen. Die Dresdner hörten auf ihren Trainer und stellten schnell auf 12:12 - zeitgleich der Halbzeitstand.