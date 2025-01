"Ich hatte sehr gute Gespräche mit Jürgen Schweikardt und Jens Bürkle und habe schnell gemerkt, dass die Leute in Stuttgart und Bittenfeld für das Gleiche brennen wie ich. Ich glaube zu 100% an die Perspektive, die man im Verein hat und worauf man hinarbeiten möchte. Deshalb freue ich mich sehr ab Sommer ein Teil des TVB zu sein. Bis dahin werde ich jedoch alles geben, um unsere Ziele mit dem ThSV Eisenach zu erreichen", so Misha Kaufmann auf der Homepage des Vereins. Beim Tabellen-15. wird Kaufmann nach der Saison auf Jürgen Schweikardt folgen, der Geschäftsführer der Schwaben ist und die Mannschaft seit Mitte November gemeinsam mit Jens Bürkle interimsmäßig betreut.