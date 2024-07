Der SC Magdeburg hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Wie der Double-Sieger am Dienstagvormittag (23. Juli 2024) verkündete, wechselt Rückraumspieler Antonio Serradilla Cuenca zum SCM. Der 25-Jährige kommt von Elverum Handball aus Norwegen und unterzeichnete einen Ein-Jahres-Vertrag.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, Antonio für den SCM zu verpflichten. Mit Antonio bekommen wir besonders in unserem Deckungsverbund eine wichtige Option dazu, um die Belastungen in den kommenden vier Wettbewerben plus Super Cup besser verteilen zu können", begründet Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert den Transfer.