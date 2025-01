Dafür muss am Mittwoch gegen Metzingen der nächste Sieg her. Was nicht einfach wird, da die "TusSies" mit der neuen Trainerin Miriam Hirsch zurück in die Spur gekommen sind. Die 33-Jährige hatte Dr. Peter Woth in der EM-Pause abgelöst und die letzten vier Spiele gewonnen. "Man darf kein Hindernis übersehen. Metzingen hat einen starken Lauf. Wir haben dort sehr gut gespielt. Aber es wird ein enges und torreiches Spiel. Da brauchen wir die ganzen Kräfte. Wir müssen total aufpassen", so der 62-jährige Trainer des THC. Verzichten muss er auf Rikke Hofbeck-Petersen, die sich in Elche am Wochenende früh verletzt hatte.