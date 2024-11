Es klingt wie ein Satz aus längst vergessenen Zeiten, ist aber brandaktuell: Der SC Magdeburg hat die letzten vier Spiele verloren. Die erfolgsverwöhnten Sachsen-Anhalter, die seit ein paar Jahren eine Erfolgswelle nach der anderen geritten, drei nationale und sechs internationale Titel seit 2021 eingeheimst haben, stecken in einer schweren Krise.

Lukas Mertens mit Erklärungsversuchen

Kaum Pausen, von einem Spiel zum nächsten, alle drei Tage höchste Konzentration. Was der amtierende Deutsche Meister in den vergangenen Spielzeiten scheinbar mühelos meisterte, will in der laufenden Saison irgendwie nicht so richtig klappen. Knappe Spiele gewinnt nun meistens der Gegner, selbst klare Führungen, wie zuletzt gegen Hannover, werden noch aus der Hand gegeben. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

"Ich kenne diese Situation beim SCM so nicht und bin jetzt in meiner achten Saison hier", gibt Lukas Mertens im MDR-Gespräch offen zu. Es liege an Kleinigkeiten, die aktuell nicht zu Gunsten der Bördestädter laufen, versucht der Linksaußen Erklärungsansätze zu geben. Man müsse nun weiter an seine Stärken und seine Qualität glauben, um aus dieser Krise zu kommen. "Es gehört im Sport dazu, dass es auch mal nicht so gut läuft. Das war bei uns in den letzten Jahren nicht so. Aber ich bin guter Dinge, dass wir uns aus dieser Situation herauskämpfen", so der 28-Jährige.

Gegen Barcelona mit dem gleichen System