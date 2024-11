Damit gibt ein weiterer unterklassiger Verein sein Heimrecht im Landespokal ab – ein Trend, der den HFC in diesem Jahr bereits zweimal ereilte und der auch schon in anderen Landespokalen zu beobachten war. Die Begegnungen zwischen VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau sowie FSV Budissa Bautzen gegen 1. FC Lok Leipzig finden hingegen planmäßig am Samstag statt. Beide Spiele sehen Sie live im TV ab 13:00 Uhr. Am Sonntag bestreitet Tapfer Leipzig sein Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue, die Partie zeigt SpiO um 13:00 Uhr im Livestream.