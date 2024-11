Nach dem Pokal-Aus trotz couragierter Leistung in Unterhaching hielten die Biwos auch in Düren zunächst gut mit. Erst nach einem 18:18 unterlagen die Gäste im ersten Satz mit 20:25. Düren kam nun in einen Lauf, bei Bitterfeld passte beim folgendes 14:25 vieles nicht. Trotz zehn Minuten Pause ließ sich der Liga-Achte nicht mehr aufhalten. Satz drei endete 19:25. Nach dem einzigen Bundesliga-Erfolg, einem 3:1 beim VCO Berlin, konnte der VCB in den folgenden vier Partien keinen Satz mehr ergattern.