In den ersten beiden Sätzen konnten die Gäste nur phasenweise mithalten. Freiburg setzte sich im Auftaktsatz nach einem beeindruckenden 11:2-Lauf von 14:11 auf 25:13 durch und ging mit 1:0 in Führung. Auch im zweiten Satz dominierten die Gastgeber, als sie sich mit einem Zwischenspurt von 8:7 auf 17:11 absetzten und den Durchgang souverän für sich entschieden. Im dritten Satz bot sich den Bitterfeldern die Chance, auf 1:2 zu verkürzen. Doch eine 20:18-Führung konnten die Gäste nicht ins Ziel retten und mussten sich in diesem Durchgang noch knapp geschlagen geben.