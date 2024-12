Bundesliga-Spitzenreiter Dresdner SC steht im Finale des DVV-Pokals. Die DSC-Volleyballerinnen setzten sich am Freitag in einem echten Krimi beim SC Potsdam nach fünf Sätzen 3:2 (21:25, 25:21, 23:25, 25:22, 15:11) durch. Der DSC hat damit die Chance, zum ersten Mal seit 2020 wieder Pokalsieger zu werden Im Finale am 2. März geht es dann gegen Bundesliga-Konkurrent Münster. Potsdam schied nach zuletzt drei Finalteilnahmen in Serie erstmals wieder vorzeitig aus und muss weiter vom ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte träumen.