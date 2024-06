Kaylee Oscarson wird die Lücke im Mittelblock von Bundesliga-Rückkehrer Schwarz-Weiß Erfurt füllen. Wie der Verein am Donnerstag (20. Juni) mitteilte, wechselt die 1,96 Meter große US-Amerikanerin von Regatas Lima aus Peru in die Thüringer Landeshauptstadt. SWE-Trainer Mateusz Zarczynski sagte: "Nach unserem Aufstieg waren wir auf der Suche nach einer physisch starken Spielerin für die Mitte, um uns dort besser aufzustellen. Ich denke, mit Kaylee haben wir die Richtige hierfür gefunden."

An der Stetson University (2019-2022) und Middle Tennessee State University (2022 bis 2023) hatte die mittlerweile 23-Jährige den Weg für ihre Profikarriere geebnet. Nun wagt sie erstmals den Schritt nach Europa: "Ich habe mich über verschiedene Social-Media-Plattformen und in Gesprächen mit Mateusz Zarczynski über Erfurt informiert. Zwei wesentliche Faktoren für meine Entscheidung waren die Erfurter Fans und die Erfolge des letzten Jahres. Mir war klar, dass ich ein Teil der Teamkultur sein will", wurde Oscarson in der SWE-Nachricht zitiert. Vor allem wolle sie dabei "lernen und mein Spiel auf das höchstmögliche Level weiterentwickeln, um konstant gute Leistungen auf dem Feld bieten zu können."