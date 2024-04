Nun steht es fest: Schwarz-Weiß Erfurt will in der kommenden Saison wieder in der Volleyball-Bundesliga spielen. Der bereits feststehende Meister der 2. Bundesliga Pro beantragt zur neuen Saison die Erstliga-Lizenz. Das gaben die Thüringerinnen nach langem Hin und Her am Montag (15. April 2024) auf einer Pressekonferenz bekannt.