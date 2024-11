Mit Spannung wurden die beiden Bobfahrer Johannes "Hansi" Lochner und Francesco "Franz" Friedrich erwartet. Vor einigen Wochen kam es zwischen den beiden erfolgreichsten deutschen Vertretern zu einem öffentlichen Zwist, da Friedrich versuchte, den Anschieber Lochners abzuwerben – ein No-Go zwischen den sportlichen Kontrahenten. Angesprochen auf den Vorfall, sagte Lochner: "Es war ein Schock für mich, aber so wie es jetzt ausgegangen ist, kann man einen Strich drunter machen." Auch für Friedrich ist die Angelegenheit vom Tisch. "Im Rahmen eines Perspektivengesprächs hat man sich an einen Tisch gesetzt und überlegt, ob Hansi überhaupt weitermacht und was auf uns zukommen würde, wenn nicht", so der aus Pirna stammende 34-Jährige. "Als Hansi gesagt hat, dass er seine Karriere fortsetzt und Richtung Olympia nochmal angreifen will, war die Entscheidung eigentlich klar, und alle sind damit zufrieden."