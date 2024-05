Keine Überraschungen bei Sachsens Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023

Die diesjährige Sächsische Sportgala am Samstagabend (04.05.2024) in Chemnitz stand ganz im Zeichen der Titelverteidigung. Mit Eric Frenzel, Denise Herrmann-Wick und dem Team Bob Friedrich wiederholten die Preisträger ihren Erfolg aus dem Vorjahr.

Doch bevor es in die Preisverleihung ging, wurden zunächst Shorttrackerin Anna Seidel und die beiden Bob-Piloten Nico Walther und Martin Grothkopp verabschiedet, die ihre Karrieren beendet haben. Die geplante Verabschiedung wurde dabei im Vorfeld geheim gehalten, umso größer war die Freude der Athletinnen und Athleten hinterher.

Im Anschluss wurde es dann feierlich. Zur Mannschaft des Jahres 2023 wurde das Bobteam Friedrich gewählt, die in St. Moritz ihr fünftes WM-Gold in Folge im Viererbob feiern konnten. Sportlerin des Jahres wurde Denise Herrmann-Wick. Die Biathlon-Weltmeisterin 2023 wurde erst im April Mutter und war dementsprechend nur per Videobotschaft zugeschaltet. Ganz oben auf das Treppchen bei den Sportlern des Jahres hat es erneut Eric Frenzel, der im letzten Jahr bei der Nordischen-Ski-Weltmeisterschaft mit dem Team die Silbermedaille gewinnen konnte. Für den aktuellen Bundestrainer war es die 18 Medaille der Karriere.