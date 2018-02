Herrlich - närrisch - Thüringen

08.02.-11.02.2018 Vier tolle Tage in Lauscha Vier tolle Tage in Lauscha

Gelegenheit mal so richtig ausgelassen zu feiern haben Sie bereits am Donnerstag zur Weiwerfosänocht. Am Freitag laden die jungen Karnevalisten zu "Willkommen im Kultur-House of Horror". Kinderfasching gibt's am Sonntag.