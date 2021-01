Überhaupt haben viele seiner Raptexte große Schnittmengen mit Lyrik. Deutschlehrer - und vor allem ihre Schüler - hätten sicher großen Spaß daran, statt zum Millionsten Mal Goethes "Prometheus" einfach mal Jibbas "Novembertage im Sommer" zu analysieren. Sie würden darin mehr als 30 unterschiedliche sprachliche Bilder und Beschreibungen für einen Regentag finden. Ähnlich bildgewaltig ist "Glutsand", in dem er mit der Methapher "Sieh, wie der Flammenball erwacht und die Dünen erklimmt" einen Sonnenaufgang in der Wüste beschreibt. Wer sich an Sprache ergötzen kann, ist bei Jibba genau richtig.

Was viele Kritiker moderner Rapmusik außerdem gern vergessen ist, dass Rap einen niedrigschwelligen Zugang zu kultureller und musikalischer Bildung bietet. Für Rap braucht es keine Instrumente, keine Gesangsausbildung oder Notenlehre. Wenn Jibba in der Villa Lampe in Heiligenstadt Rap-Workshops gibt, dann kommen Kinder mit Musik in Berührung, deren Eltern kein Geld für das Konservatorium haben. Immer wieder gibt er auch Workshops in Flüchlingsheimen und ebnet Geflüchtete einen Zugang zur deutschen Sprache: "Die wollen dann nämlich auch gern auf Deutsch rappen, kennen aber die Vokabeln nicht. Wenn Davut also ans Mic steppen will, dann kommt er erst zu mir und fragt: Jibba wie heißt…? Wie heißt…? Und so lernen sie unsere Sprache mit Rap."