"Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner will Canalettos Spuren in Pirna folgen. Sie möchte wissen, warum er gerade von der kleinen Stadt vor den Toren Dresdens ganze elf Ansichten malte. Der Dresdner Zyklus umfasst mit 14 Werken nur unwesentlich mehr. Und, wie gelang es dem Künstler, so realistisch zu malen, dass Restauratorinnen und Restauratoren bis heute auf seine Gemälde zurückgreifen.