103 min

Die Basketballer der Niners Chemnitz kämpfen in zwei Spielen um den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Das Hinspiel um den Europe Cup gegen Bahcesehir Istanbul sehen Sie hier in voller Länge.

Die Basketballer der Niners Chemnitz kämpfen in zwei Spielen um den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Das Hinspiel um den Europe Cup gegen Bahcesehir Istanbul sehen Sie hier in voller Länge.