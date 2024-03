102 min

Am Samstag standen sich Lok Leipzig und der CFC beim Sachsenderby gegenüber. Leipzig ging früh in Führung, Chemnitz gelang der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sehen sie hier das Spiel in voller Länge.

Am Samstag standen sich Lok Leipzig und der CFC beim Sachsenderby gegenüber. Leipzig ging früh in Führung, Chemnitz gelang der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sehen sie hier das Spiel in voller Länge.