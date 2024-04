30 min

+++ Kalibad Zielitz startet in die Badesaison +++ Galeria Karstadt Kaufhof in Magdeburg bleibt +++ DTM in Oschersleben: Ergebnisse vom ersten Tag +++ Basketball: Syntainics MBC mit Befreiungsschlag +++

+++ Kalibad Zielitz startet in die Badesaison +++ Galeria Karstadt Kaufhof in Magdeburg bleibt +++ DTM in Oschersleben: Ergebnisse vom ersten Tag +++ Basketball: Syntainics MBC mit Befreiungsschlag +++