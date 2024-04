Fußball-EM 2024: Vorstellung Programm der Fanzone Augustusplatz

46 min

Während der Europameisterschaft in Deutschland soll sich der Augustusplatz in Leipzig in eine große Fanzone verwandeln. Wir berichten von der Vorstellung des Fanzone-Programms in der Messestadt.

