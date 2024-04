Pressekonferenz Dynamo Dresden vor Spiel gegen Regensburg

14 min

Nach dem Sachsenpokal ist vor der 3. Liga: Dort tritt der Tabellenvierte Dynamo Dresden am Sonnabend beim Zweiten Jahn Regensburg an. An dieser Stelle sehen sie SGD-Pressekonferenz in voller Länge.

Nach dem Sachsenpokal ist vor der 3. Liga: Dort tritt der Tabellenvierte Dynamo Dresden am Sonnabend beim Zweiten Jahn Regensburg an. An dieser Stelle sehen sie SGD-Pressekonferenz in voller Länge.