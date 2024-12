Anhand der Entstehungsgeschichte der fiktiven KI "Yurie" erzählt das Autoren- und Zeichnerteam in Form einer Graphic Novel, wie KIs funktionieren. Yurie wird berühmt, weil die KI in einer Talentcastingshow teilnimmt. Bis es so weit war, musste die KI aber sprechen "lernen". Und zwar mit einem Trainigs-Datensatz aus drei Milliarden Worten. Woher diese stammen, ist essenziell: Greift man beispielsweise ausschließlich auf Wikipedia zurück, würde auch die KI eine sehr nüchterne und "unechte" Art zu sprechen, entwickeln. Deshalb nimmt man gerne einen breiten Mix, von allem etwas. Also beispielsweise Zeitungstexte, Fanmagazine, Zeitungstexte und ein bisschen Literatur von vor 1950. Letztere sorgt in der Geschichte für einen latenten Sexismus der KI "Yurie". Bis zum ersten zusammenhängenden Satz braucht Yurie übrigens 30 Millionen Versuche.