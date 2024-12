"Was wissen wir schon" ist gleichsam etwas für Wissenschaftsfans wie für Comic-Freaks. Denn 21 wissenschaftliche Aspekte werden jeweils in völlig unterschiedlich designten Comics präsentiert – und dadurch viel anschaulicher gemacht als es der reine Text schaffen könnte. Die Themen sind zwar noch nichts für die Allerjüngsten, aber beispielsweise Jugendliche, die sich noch nicht allzu sehr für Wissenschaft interessieren, könnte diese über die Darstellungsform des Comics etwas schmackhafter gemacht werden.

Es geht um Themen wie "Was haben unsere Lebensmittel mit antiken Manuskripten gemeinsam?", "Brennen für die Pflege" oder "Das Haus und seine Abfälle – London um 1750" (überraschend ganz ohne Mikroplastik, siehe Abbildung unten). Es werden also sehr viele Wissensgebiete abgedeckt und dazu die neuesten Erkenntnisse auf jeweils einer Doppelseite dargestellt: links eine inhaltliche Beschreibung der wissenschaftlichen Fragestellung sowie die dazugehörige Reflexion und rechts die anschauliche Darstellung in Comic-Form. Beide Darstellungsformen ergänzen sich also, indem der Text beim Verständnis des Comics hilft und umgekehrt.