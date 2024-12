Buchempfehlung Willkommen im Mysteriversum – 60 Geheimnisse über den Menschen, die Natur und das Universum

Dieses Sachbuch wird wahrscheinlich für viele Kinder das erste sein, welches nicht auf jede Frage dieser Welt sofort eine eindeutige Antwort parat hat. Vielmehr nähert es sich den "60 Geheimnissen" – wie echte Wissenschaft – von verschiedenen Seiten an und nennt Theorien, warum ein bestimmtes Phänomen so sein könnte. Ob das die finale Antwort der Experten ist oder es in Zukunft vielleicht sogar neue Antworten auf die Frage geben wird, das weiß noch keiner.

Dieses Buch bietet größeren Kindern (und kleinen Forschern) daher einen wunderbaren Einblick in die Welt der Wissenschaft, wo es eben nicht auf jede Frage gleich die passende Antwort gibt. Bei einigen Rätseln werden sogar frühere Lösungsversuche beschrieben und erklärt, warum die Wissenschaft heute andere Theorien bevorzugt. Besonders schön ist, dass die Fragen und Theorien nicht in einem Fließtext am Stück erklärt werden, wie Kinder es (leider) oft aus Schulbüchern kennen. Wird ein Thema in verschiedenen Facetten beleuchtet, sind diese auch grafisch unterschiedlich hervorgehoben und untergliedert.