Ulrich Schubert, der Sprecher des Kollegs, betont: "Dafür (für die Herstellung von Copolymeren, Anm. d. Red.) benötigen Wissenschaft und Industrie Polymerchemikerinnen und -chemiker, die auf höchstem Niveau ausgebildet wurden." Jene Ausbildung soll durch verschiedene Experten verzahnt werden, etwa Robotiker, Informatiker und Chemiker. "Den beteiligten Promovierenden wird durch die Polymerinformatik ein hohes Maß an interdisziplinärer Ausbildung ermöglicht, um zwischen den Fachrichtungen kommunizieren zu können und neue Wege in der Forschung zu finden", so Schubert. 15 Plätze für Promovierende wird das Kolleg in der fünfjährigen ersten Phase anbieten – eine weitere vierjährige Phase ist nach erfolgreicher Evaluation möglich. Weitere ca. 18 Doktorandinnen und Doktoranden sollen in der ersten Phase als assoziierte Mitglieder am Ausbildungsprogramm teilnehmen können.