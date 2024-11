Mehr Epos als Held? Forschungsreisen auf den afrikanischen Kontinent verliefen nicht so glanzvoll, wie von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Abhandlung im Blog der zur Universität Erfurt zugehörigen Forschungsbibliothek Gotha. So sei die Verklärung auch einem "sendungsbewussten Europa" geschuldet und ein neuer Blick auf Afrikareisende wie David Livingstone und Gustav Nachtigal notwendig.

Eine kritische Sichtweise herrschte zudem bereits unter Zeitgenossen vor, weshalb manche Expeditionen auch in Vergessenheit gerieten, schreibt der Germanist Alfred Feierabend. Beispielhaft sei hier eine mehrköpfige Reise, unter anderem des in Görlitz geborenen Botanikers Hermann Steudner.

Dabei sollte der Verbleib des in Zentralafrika vermissten Reisenden Eduard Vogel geklärt und eine aus europäischer Sicht bisher unbekannte Region entdeckt werden. Die Expedition sei etwa durch persönliche Differenzen in der Reisegruppe, durch das Trinkverhalten Steudners und dessen Tod sowie ungeplante Umwege gekennzeichnet gewesen. Das Scheitern der durch Spenden finanzierten Expedition sei eigentlich einem Skandal gleichgekommen, so Feierabend, wurde jedoch von der am Spendenaufruf beteiligten Presse und Wissenschaft kleingehalten. So sei gar ein kurzer Versuch unternommen worden, Steudner als Märtyrer darzustellen.