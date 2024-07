Nun, so schließt sich also der Kreis: Afrika ist eben nicht nur die leidenschaftlich oft zitierte Wiege der Menschheit, sondern auch der Ort, an dem sich die Zukunft unserer Spezies abspielen wird. In der UN-Weltbevölkerungsprognose 2024 ist der Kontinent zumindest der einzige, der bis ins nächste Jahrhundert hinein eine starke Bevölkerungszunahme verzeichnen wird. Grund: Noch immer werden in afrikanischen Staaten verhältnismäßig viele Kinder geboren, sagt Nele Disselkamp vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. "Das führt dazu, dass hier Bevölkerungen eben immer noch sehr jung sind und eben auch weiterhin viele Kinder bekommen."