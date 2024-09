Mahlzeit! Der Marmorierten Stinkwanze schmeckt fast alles

Diese Wanze ist nämlich nicht wählerisch, was Pflanzensäfte angeht. Mehr als 300 verschiedene Gewächse stehen dem landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenburg zufolge auf ihrem Speiseplan. Grob könnte man sagen, Obst und Gemüse, Acker- und Zierpflanzen. Also zum Beispiel Paprika, Tomate, Aubergine; Apfel, Kirsche, Kiwi, Birne, Pfirsich, Johannisbeere, Him- und Brombeere.

Bildrechte: Olaf Zimmermann_LTZ Auch an Haselnussbaum, Mais, Kartoffeln, Bohnengewächsen, Soja, Zierpflanzen wie Wilder Wein, Hibiskus oder Trompetenbaum tun sich die marmorierten Baumwanzen gütlich. Und das ist nur eine Auswahl! Wer selber gärtnert, geht in Gedanken wahrscheinlich gerade durch, was der eigene Garten für einen Speiseplan für die marmorierte Stinkwanze bereithält ...

Schäden durch Fruchtdeformationen oder Ungenießbarkeit

Bildrechte: IMAGO/Depositphotos Genau das macht die Marmorierte Baumwanze zur Problemwanze: Saugt sie Obst, Früchte oder Gemüse an, kann das Geschmack und Form verändern. Dafür sorgt ein Enzym der Wanze, das beim Saugen an der Pflanze in deren Organismus gelangt. In der Schweiz gingen 2019 die Schäden durch Ernteausfälle im Obst- und Gemüseanbau, und Kosten für Mehraufwand beim Pflücken und Sortieren in die Millionen. Seit Anfang der 2000er-Jahre aus Asien in die Schweiz eingeflogen, gibt es den Fund-Meldungen auf der Seite Naturgucker.de zufolge inzwischen auch in allen Regionen Deutschlands. Sichtungen, selbst Meldungen aus nördlichen Regionen, beispielsweise aus der Nähe von Kiel und Rostock, liegen inzwischen vor.

Per Anhalter durch ganz Deutschland

Bildrechte: IMAGO / Shotshop Dafür gibt es etliche Gründe. Zum einen ist es ihr anspruchsloses Fraßverhalten, wie schon geschildert. Ob reife oder unreife Früchte, Pflanzenblätter oder Stengel, ob Nutzpflanze, Obst, Gemüse oder Nussbaum: Sie kommt mit verschiedensten Nahrungsangeboten zurecht. Ein großer Helfer ist nach wie vor der Mensch bei der Verbreitung der Wanzenart, der sie in Fahrzeugen oder Waren von einer Region in die nächste verschleppt. Das zeigt auch die Überblickskarte mit den Fundmeldungen: Man erkennt keine regionalen, flächendeckenden Verbreitungsmuster. Offenbar entstehen aus einzelnen Exemplaren regional neue Populationen. Ähnlich wie bei anderen invasiven Arten, hat auch diese Baumwanze bei uns nur wenige Feinde, "die einen Befall aber nicht in ausreichendem Umfang eindämmen", so die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft.

Was will sie in unseren Häusern?