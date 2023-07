Erdflöhe sind in den vergangenen Jahren häufiger aufgetreten, beobachten Experten wie Martin Krumbein vom Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt. Vor allem im trockenen, heißen Hochsommer machen sich die Schädlinge über Pflanzen her und fressen die Blätter ab. Ihre Vorliebe sind Kreuzblütler , wie Krumbein erklärt. Sauerampfer und Zitronenmelisse stehen dagegen im Hochbeet unversehrt neben den Gerippen von Kohlrabi- und Blumenkohlblättern, Rucola und Kapuzinerkresse.

Typisches Erkennungsmerkmal: An dem Kohlrabi haben Erdlöhe Löcher in die Blätter gefressen. Andere Schädlinge wie die Kohlmottenschildlaus saugen die Blätter aus - sie verlieren dann zum Beispiel ihre Farbe. Bildrechte: Daniela Dufft

Alte Tiere überwintern im Boden und legen dort ihre Eier ab. Bereits im April schlüpfen die ersten Käfer, aber sie sind nicht das Problem, wie der Gemüseexperte sagt. Für die Ernte gefährlich sind die Scharen an Erdflöhen, die durch Zuflug in die Gärten kommen, wenn zum Beispiel der Raps auf dem Feld zu trocken geworden ist und dringend neue Nahrung her muss. Besonders schwer ist der Befall in sehr heißen, trockenen Sommern - in den Monaten Juli und August.