Die Experten des MIT im US-Bundesstaat Massachusetts hatten bereits in einer vorherigen Studie herausgefunden, dass durch das Fasten die Regenerationsfähigkeit von Darm-Stammzellen gestärkt wird, was dem Darm dabei hilft, sich nach Verletzungen oder Entzündungen zu erholen. Nun haben sie dieses Phänomen anhand von Mäusen genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Regeneration beginnt, wenn die Maus nach dem Fasten wieder mit einer Nahrungsperiode beginnt. Die Experten fanden allerdings auch einen Nachteil: Wenn krebsartige Mutationen während der Regenerationszeit auftraten, stieg das Risiko für die Mäuse, später an Darmkrebs zu erkranken.