Was wir essen, wenn wir gestresst sind, beeinflusst unsere Gesundheit. Jüngste Forschungen der Universität Birmingham in Großbritannien haben beispielsweise ergeben, dass sich fettreiche Lebensmittel negativ auf die Gefäßfunktion und die Sauerstoffversorgung des Gehirns auswirken können. Doch die Forschenden haben wohl eine Stoffgruppe ausgemacht, die die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen bei fettigem Essen abmildert: Flavanole. Die Erstautorin der neuen Studie Rosalind Baynham spricht über den Wirkstoff: "Flavanole sind eine Art von Verbindung, die in verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, Tee und Nüssen, einschließlich Beeren und unverarbeitetem Kakao, vorkommen. Flavanole sind für ihre gesundheitlichen Vorteile bekannt, insbesondere für die Regulierung des Blutdrucks und den Schutz der kardiovaskulären Gesundheit."