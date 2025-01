Etwa vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an Herzschwäche, etwa die Hälfte davon an einer Insuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion des Herzens. Eine umfangreiche Studie unter Beteiligung der Universitätsmedizin Leipzig in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Berliner Charité, aus Rostock und München hat den Einfluss von Ausdauer- und Krafttraining auf den Verlauf dieser Erkrankung untersucht. Auch wenn regelmäßiges Sporttreiben die Gesundheitswerte der Patienten nicht umfassend signifikant verbesserte, empfehlen die Forscher dennoch bei Herzschwäche zu trainieren.