1.022 Menschen hatten in dieser Studie Angaben zum Familienstand gemacht. Demnach waren 633 (63 %) verheiratet und 375 (37 %) unverheiratet, davon 195 verwitwet, 96 nie verheiratet und 84 getrenntlebend oder geschieden. Zu Beginn der Studie hatten sie über einen speziellen Fragebogen die sozialen Einschränkungen und die sogenannte Selbstwirksamkeit erfasst. (Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Einschätzung der Befragten, inwiefern sie sich in der Lage fühlen, eine Verschlechterung ihrer Herzschwäche zu verhindern und mit Komplikationen zurechtzukommen.) Erfragt wurden dabei verschiedene Aspekte aus dem Alltag, zum einen körperlicher, zum anderen seelischer Natur. Also einerseits beispielsweise, wie oft jemand in den vergangenen zwei Wochen mit geschwollen Füßen aufgewacht ist oder wie häufig jemand wegen Atemnot in einem Sessel geschlafen hat. Aber eben auch, wie stark sich jemand in den vergangenen 14 Tagen durch die Erkrankung in seinen Freizeitaktivitäten eingeschränkt gefühlt, oder wie stark die Herzschwäche die generelle Lebensfreude beeinflusst hatte.