"Ist Alkohol ein Frauenproblem?", "Immer mehr junge Frauen mit Alkoholproblem", "Wieso ausgerechnet erfolgreiche Frauen trinken?" – besonders in den vergangenen Jahren häufen sich Meldungen über den steigenden Alkoholkonsum von Frauen. Kurz vor Weihnachten trudelte nun auch noch die Meldung ein, dass es Lieferprobleme bei Guinness gibt. Angeblich, weil viele junge Frauen es der Influencerin Kim Kardashian nachmachen und viel mehr Bier trinken. Gleichzeitig warnen Mediziner davor, dass Alkoholstörungen längst kein männliches Problem mehr sind.

Doch warum werden trunkene und betrunkene Frauen in der Gesellschaft eigentlich noch so viel anders betrachtet als betrunkene Männer? Wie viele Stereotype stecken in der unterschiedlichen Bewertung des Trinkverhaltens von Frauen und Männern? Und trinken Frauen wirklich so viel mehr als früher?

Von trinkenden Frauen in Wirtshäusern

Eines vorab: Ja, übermäßiger Alkoholkonsum ist schädlich. Alkohol ist die Volksdroge Nummer 1 in Deutschland und viele Krankheiten sind durch Alkohol bedingt. Das möchte dieser Beitrag in keinem Fall in Frage stellen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät dazu, keinen Alkohol zu trinken. Aber auch wenn es ums Trinken geht, gibt es eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen.

"Es wird heute noch viel stereotypisiert und stigmatisiert, wenn eine Frau viel trinkt", erklärt Professorin Dorit Brixius. "Trinken kann auch ein Teil der Emanzipation sein." Brixius ist Kulturwissenschaftlerin an der TU Dresden und hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit Frauen in Wirtshäusern in Paris und in der Pariser Umgebung im 18. Jahrhundert beschäftigt. Dabei analysierte sie anhand von Gerichtsakten, Reiseberichten und Theatererzählungen Frauen hinter und vor dem Tresen – und ging der Frage nach, welche Frauen eigentlich in die Wirtshäuser gingen und wie dies gesellschaftlich betrachtet wurde.

Bildrechte: Dorit Brixius

Alkohol, um patriarchale Strukturen aufzubrechen