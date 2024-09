Vor allem nach der Menopause entwickeln Frauen laut der DOG etwa 1,7-mal häufiger einen grauen Star. "Hier könnte der Rückgang von Östrogen als Schutzfaktor gegen oxidativen Stress im Auge eine Rolle spielen", so Müller. Östrogen beeinflusse auch die Funktion der Nerven in der Hornhaut, Frauen seien deshalb dort sensibler. "Die erhöhte Sensibilität führt möglicherweise zu einer größeren Neigung zu Augentrockenheit, einer typischen Augenerkrankung der Frau, und Unbehagen, das sich etwa beim Tragen von Kontaktlinsen bemerkbar macht."

Frauen seien im Unterschied zu Männern allerdings oft gewissenhafter bei der Therapie von Augenerkrankungen. "Frauen wenden Glaukomtropfen regelmäßiger an und benötigen weniger Kontrolluntersuchungen bei der altersabhängigen Makuladegeneration", so Müller. Bei der Augenmedizin sei es also wichtig, stärker auf solche geschlechtsspezifischen Unterschiede einzugehen. Viele Augenärztinnen und Augenärzte seien hier noch nicht ausreichend geschult.