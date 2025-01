Intrusion Ausreichend Schlaf schützt vor unerwünschten Gedanken

Während der Erinnerungsunterdrückung am nächsten Tag wiesen die ausgeschlafenen Teilnehmer eine stärkere Aktivierung im "rechten dorsolateralen präfrontalen Kortex" auf – einer Gehirnregion, die Gedanken, Handlungen und Emotionen kontrolliert. Diejenigen Probanden hingegen, die die ganze Nacht wach geblieben waren, zeigten eine weniger gute Aktivierung dieser Hirnregion. Die ausgeruhten Teilnehmer zeigten während ihrer Versuche, unerwünschte Erinnerungen zu unterdrücken, dafür eine geringere Aktivität im Hippocampus – also einer Hirnregion, die am Abrufen von Erinnerungen beteiligt ist.