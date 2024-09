Die Grippesaison steht an. Das bedeutet für die Apotheken zumeist Hochbetrieb. Doch es gibt nach wie vor Lieferengpässe bei zahlreichen Medikamenten. "Aktuell bestehen Engpässe bei Antibiotika, Blutdrucksenkern, Schmerzmitteln oder auch Krebsmedikamenten und Insulinen", sagte Reinhard Groß, stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Apothekerverbandes. Bislang könne jedoch in den meisten Fällen ein Ersatzpräparat angeboten werden.

Vielfach sei eine ganze Reihe von Medikamenten zwar lieferbar, jedoch nicht in der benötigten Anzahl, erläuterte Groß. Die Liste der betroffenen Arzneimittel und Medizinprodukte variiere zwischen 400 und 1.000 Präparaten innerhalb der Apothekenlandschaft. Für die Apotheken ist das auch ein ethisches Problem. Das ergab eine Studie der Universität Leipzig und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die jetzt im "International Journal of Clinical Pharmacy" veröffentlicht wurde. Solche ethischen Fragen seien "in der Forschung bisher kaum untersucht worden", sagt Professor Thilo Bertsche, Leiter der Klinischen Pharmazie und Studiendekan Pharmazie an der Universität Leipzig.