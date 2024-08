Ihnen geht es dabei um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, keine Öffnung von Apotheken ohne Anwesenheit eines Apothekers und Entbürokratisierung. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte bei der Demonstration am Postplatz, sie habe Verständnis für den Unmut: "Wir machen uns gemeinsam Sorgen, dass die Arzneimittelversorgung gefährdet wird." Gerade in ländlichen Regionen müsse die Apotheke vor Ort daher erhalten bleiben.

Parallel zu dem Protest in Dresden fand eine Kundgebung in Erfurt statt. Laut Veranstalter haben sich rund 800 Menschen an einem Protest gegen die geplante Apothekenreform vor der Staatskanzlei beteiligt.

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten wurde gegen die Reformpläne von Karl Lauterbach in Mitteldeutschland protestiert. Auch bundesweit hatte es Protestaktionen gegeben. Ende November versammelten sich Apothekerinnen und Apotheker aus den ostdeutschen Bundesländern in Dresden. Die erhoffte Veränderung sei bislang jedoch ausgeblieben, hieß es in der Mitteilung.