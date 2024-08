Beide Patienten wiesen einen unkomplizierten klinischen Verlauf auf. Serumproben der beiden erkrankten Personen wurden in Deutschland nach Ausschluss einer Dengue- oder Chikungunya-Virus-Infektion am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin positiv auf OROV-spezifische IgM- und IgG-Antikörper getestet.

Fälle in Europa haben sich in Kuba und Brasilien angesteckt

Das OF geht mit einer Dengue-ähnlichen Symptomatik einher. In seltenen Fällen kann es zu einer aseptischen Meningitis oder Meningoenzephalitis kommen. Die Symptomatik ist meist mild. Erst kürzlich wurden aber die ersten beiden Todesopfer des Virus in Brasilien verkündet. In Kuba wird seit Monaten von Infektionsfällen berichtet.