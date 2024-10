Proteine sind nicht nur bei Fitness-Influencern und im Supermarktregal der große Hype, sondern auch in der Wissenschaft. Zuletzt deutlich geworden ist das, als der Nobelpreis für Chemie Anfang Oktober an drei Proteinforscher verliehen wurde. Aber Moment, so neu ist das Thema Proteine nun auch wieder nicht, denn das Grundanliegen der Proteomik, also der Proteinforschung, ist es schon seit fast 30 Jahren, die Funktionsweise von Proteinen zu verstehen. Aber warum?



Proteine gelten als die Werkzeuge des Lebens. Alle chemischen Reaktionen des Körpers werden durch sie gesteuert und kontrolliert. Sie sind die Bausteine unserer Zellen, fungieren als Hormone und Antikörper, beeinflussen unseren Stoffwechsel. Sie zu verstehen, bedeutet das Leben zu verstehen.